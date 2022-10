Ehemann nach Tötung von Frau im Bezirk Baden geständig

Nach der Tötung einer 57-Jährigen Ende August in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) hat der 64-jährige Ehemann am Donnerstag die Bluttat gestanden. Tatwaffe war nach Angaben von Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger ein Meißel. Plädiert werde nun auf Totschlag, bestätigte der Jurist einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Ins Treffen geführt wurden Unstimmigkeiten in der Beziehung des Paares.