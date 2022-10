Ein Familienstreit ist am Montagnachmittag in Wien-Favoriten eskaliert: Eine 65-Jährige soll im Bereich der Laxenburger Straße mit einem Holzstock ihre Ex-Schwiegertochter (36) verprügelt und mit dem Umbringen bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizei sagte der ehemalige Mann des Opfers aus, dieses hätte zuvor auf sie eingeschlagen. Gegen den 43-Jährigen und seine Mutter wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Exekutive am Dienstag.