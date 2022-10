76 Tote bei Bootsunglück in Nigeria

Beim Kentern eines überladenen Bootes im Bundesstaat Anambra im Südosten Nigerias sind 76 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot mit 85 Menschen an Bord kenterte nach Überschwemmungen in der Region Ogbaru im Bundesstaat Anambra, wie das Büro des nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari am Sonntag mitteilte. "Rettungsdienste haben bestätigt, dass 76 Menschen ums Leben gekommen sind", hieß es weiter.