250 Grindwale verendeten im Südpazifik

Rund 250 Grindwale sind an einem Strand der neuseeländischen Chatham-Insel im Südpazifik verendet. Die zur Familie der Delfine gehörenden Grindwale waren am Freitag im Nordwesten der Insel gestrandet, wie die Naturschutzbehörde am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte würden die Wale "nicht aktiv ins Wasser" treiben, da die "Gefahr eines Hai-Angriffs sowohl für Menschen als auch für die Wale selbst" bestehe.