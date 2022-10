Unfall mit Kleinbus forderte sechs Tote in Italien

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf dem Abschnitt der Autobahn A4 (Venedig-Triest) nahe der Mautstelle San Donà di Piave in der norditalienischen Region Venetien ums Leben gekommen. Ein Transporter, in dem sich sieben Personen befanden, stieß am Freitagnachmittag bei einer Karambolage gegen einen Lkw und wurde unter das Schwerfahrzeug gedrückt.