Um welche Art von Hai es sich handelte, war noch unklar. Beim Speerfischen machen Taucher unter Wasser mit Harpunen Jagd auf ihre Beute. In den vergangenen Jahren kam es dabei in Down Under bereits mehrmals zu teilweise tödlichen Hai-Attacken. Ein prominentes Opfer war 2020 der frühere australische Snowboard-Weltmeister Alex Pullin.