Duo nach Sprengung von Bankomat in Hollabrunn ausgeforscht

Nach einer Bankomat-Sprengung in einem Einkaufszentrum in Hollabrunn vom 1. September vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden ist ein Duo ausgeforscht worden. Die Beschuldigten sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag in Slowenien bzw. Korneuburg in Haft. Zudem wurde eine weitere derartige Tat in Hevlin (CZE) nahe der österreichischen Grenze von Ende Juli 2021 geklärt.