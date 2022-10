SpaceX-Kapsel mit russischer Kosmonautin erreicht ISS

Eine Kosmonautin und drei Astronauten haben die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nach einer rund 30-stündigen Reise kam die Crew in der Nacht auf Freitag an der ISS an, nachdem die Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX am Mittwoch von der Startrampe am Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben war. "Wir freuen uns auf die Arbeit", sagte die US-Astronautin Nicole Mann.