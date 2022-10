Ex-Polizist verübte nach Drogenprozess Blutbad in Thailand

In einer Kindertagesstätte in Thailand sind bei einem Amoklauf nach Polizeiangaben mehr als 30 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien mindestens 22 Kinder, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Täter ist ein ehemaliger Polizist, der auch sich selbst, seine Frau und sein Kind getötet habe. Zwölf weitere Personen seien verletzt worden.