Das lag nicht nur weit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 8.976 Fällen. Es bedeutete auch einen entsprechend starken Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die am Montag noch bei 575,3 lag und nun, zwei Tage später mit 696 nur mehr knapp unter 700 beträgt.

Die Zahl der aktiven Fälle einer SARS-CoV-2-Infektion stieg um 9.716 innerhalb eines Tages auf 83.155 Fälle. Damit gab es seit Pandemiebeginn in Österreich 5.105.202 bestätigte Fälle. Die Zahl der Genesenen stieg auf über fünf Millionen, genau 5.001.313 Patienten. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 4.671 Patienten hinzu, die als wieder gesund gemeldet wurden.

Zwei Menschen starben seit gestern an oder mit einer Covid-19-Erkrankung, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 3,3. In den vergangenen sieben Tagen wurden 23 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.734 Tote in Österreich gefordert.

73 der 1.393 hospitalisierten Covid-Patientinnen und -Patienten lagen am Mittwoch auf einer Intensivstation, um zwei weniger als am Vortag. Innerhalb der vergangenen Woche stieg die Zahl der Covid-Erkrankten auf Intensivstationen allerdings um 16 an.

Am Dienstag wurden 11.147 Impfungen durchgeführt. Davon waren 9.936 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.292.336 Menschen und damit 58,6 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 671.743 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.