Zwei Tote bei Wirbelsturm "Fiona" in Kanada

Beim Wirbelsturm "Fiona" in Kanada sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Neufundland und Labrador an der kanadischen Ostküste wurde demnach die Leiche einer 73-Jährigen gefunden, die von den Fluten fortgerissen worden war. Laut örtlichen Behörden starb zudem ein Mensch in der Provinz Prince Edward Island. Der Tropensturm "Ian" wurde unterdessen ist auf seinem Weg nach Kuba zu einem Hurrikan der Kategorie eins hochgestuft.