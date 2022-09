Erdbeben der Stärke 6,8 richtet in Taiwan viel Schaden an

Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat am Sonntag in Taiwan zahlreiche Häuser einstürzen lassen und andere Schäden verursacht. Das Epizentrum lag 42 Kilometer nördlich von Taitung im Südosten Taiwans, wie die Behörden berichteten. Häuser und Brücken wurden schwer beschädigt. Ein Erdrutsch blockierte eine Straße. Nach Medienberichten wurde eine zunächst unbekannte Zahl von Menschen in einem eingestürzten dreistöckigen Supermarkt im östlichen Landkreis Hualien eingeschlossen.