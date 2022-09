Die Festnahme erfolgte am gestrigen Dienstag in Brest in der Bretagne. Der Tunesier war kurz nach der Tat mit dem Zug nach Frankreich geflüchtet, wo er in einer arabischen Kommune untertauchen konnte, berichtete das Bundeskriminalamt am Mittwoch. Bei diesem internationalen Erfolg federführend beteiligt waren das Bundeskriminalamt (Zielfahndung), das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben), die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft Wien, der Verbindungsbeamte des Innenministeriums im Vereinigten Königreich sowie verschiedene französische Polizei- und Justizbehörden.