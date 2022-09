Chronik

Strafantrag in Fall um toten Hund in Brunnen in NÖ

Im Fall um einen im April tot in einem Brunnenschacht in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) entdeckten gefesselten Hund hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten einen Strafantrag eingebracht. Als Beschuldigte gilt die Lebensgefährtin des Tierbesitzers, bestätigte Leopold Bien, Sprecher der Anklagebehörde, am Montag einen Onlinebericht des "Kurier". Die Causa hatte für Aufsehen gesorgt, für Hinweise wurden von Tierschutzorganisationen und Privatpersonen Geldbeträge ausgelobt.