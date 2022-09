Ermittlungen nach Fund von Leiche unterm Auto in NÖ

In Niederösterreich sind am Freitag Ermittlungen nach dem Tod eines 52-Jährigen angelaufen. Die Leiche war in den Morgenstunden in einem Carport in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden. Ein Auto stand auf dem Brustkorb des leblosen Mannes. Zur Zeit werde nicht von Fremdverschulden ausgegangen, hieß es auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.