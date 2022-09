4.282 Corona-Neuinfektionen, 914 Infizierte im Spital

Die Zahl der Spitalpatienten mit Corona-Infektion ist am Freitag im Vergleich zum Vortag um 13 auf 914 gesunken. 47 davon wurden auf Intensivstationen behandelt, um vier mehr als am Donnerstag. Es gab offiziell 4.282 Neuinfektionen, was über dem Sieben-Tage-Durchschnitt von 3.984 lag. Fünf Menschen starben innerhalb von 24 Stunden mit Covid (Wochendurchschnitt: sechs pro Tag).