Zwölf Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Bei einem Brand in einer Karaokebar im Süden Vietnams sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, teilte ein örtlicher Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Feuer war Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Ort Thuan An nördlich der Innenstadt von Ho-Chi-Minh-Stadt ausgebrochen. Es breitete sich schnell im zweiten und dritten Stock des Gebäudes aus, wie die Zeitung "VnExpress" berichtete.