Großrazzia gegen die Mafia auf Sizilien mit 35 Festnahmen

Auf der Suche nach dem seit Jahren flüchtigen Mafia-Boss Matteo Messina Denaro hat die Polizei Dienstagfrüh eine Großrazzia in Sizilien durchgeführt. 35 Menschen wurden in der Region der sizilianischen Stadt Trapani festgenommen, teilte die Polizei mit. Ermittlungen laufen gegen weitere 35. Dutzende Polizisten waren bei Durchsuchungen in Trapani im Einsatz.