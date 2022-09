In Österreich gemeldeter Privatflieger stürzt über Ostsee ab

Ein in Österreich registrierter Privatjet ist am Sonntag laut Medien mit vier Menschen an Bord über der Ostsee vor der Küste Lettlands abgestürzt. Die Cessna mit der Kennung OE-FGR, die auf ein deutsches Unternehmen zugelassen sein soll, war eigentlich auf dem Weg von Jerez in Spanien nach Köln. Den Berichten zufolge brach kurz nach dem Start der Funkkontakt ab, nachdem Druckprobleme aus der Kabine gemeldet worden waren. Laut dpa war der Pilot womöglich bewusstlos geworden.