Junge Frau nach abgelehntem Heiratsantrag in Ägypten getötet

Erneut ist eine junge Frau in Ägypten laut Berichten anscheinend wegen eines abgelehnten Heiratsantrags getötet worden. Ein Mann habe die 19-Jährige in der Provinz Minufija nördlich von Kairo erschossen, berichtete der Sender Al-Arabija am Sonntag. Der Mann sei "empört" gewesen wegen der Zurückweisung und habe ihr "vor dem Haus der Familie in den Rücken geschossen", hieß es unter Berufung auf Anrainer. Sie habe seinen Antrag wegen seines "schlechten Verhaltens" abgelehnt.