Die Touristen aus mehreren Regionen Russlands waren demnach auf dem mit 4.750 Meter höchsten aktiven Vulkan Eurasiens unterwegs - dem Kljutschewskaja Sopka. Zu dem Vorfall sei es etwa 500 Meter unterhalb des Gipfels gekommen. Ein Bergführer wurde laut Ermittlungskomitee verletzt. Ein anderer habe per Satellitentelefon die Rettungskräfte alarmiert. Die genauen Umstände waren am Sonntag noch unklar.

Die aus zehn Bergsteigern und zwei Begleitern bestehende Gruppe war am Dienstag aufgebrochen. Die Rettungsarbeiten gestalten sich schwierig. Am Sonntag brach laut Tass erneut ein Hubschrauber auf, weil dieser zuvor wegen vieler Wolken nicht habe landen können. Die Arbeiten werden demnach auch durch Regen und Wind behindert. Drei Bergsteiger seien nicht auf dem letzten Teilstück zur Spitze dabei gewesen, sie seien in einem Lager auf 3.300 Meter Höhe geblieben.