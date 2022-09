Am ersten Tag der Airpower am Freitag, waren laut Bundesheer rund 125.000 Zuschauer erschienen. Gesamt werden rund 300.000 angepeilt, wobei der Samstag in der Regel der stärkere Besuchertag der Veranstaltung bei freiem Eintritt ist. Gezählt wird laut einem Bundesheersprecher an den Eingängen bei der Sicherheitskontrollen mit kleinen Handzählgeräten, ähnlich Stoppuhren.

In Sachen Anreiseverkehr war am Samstag in der Früh - im Vergleich zum Freitag - schon mehr los. An den Einfahrten Zeltweg West und Ost war zu diesem Zeitpunkt der Pkw-Verkehr bereits zähflüssig. Den Autokennzeichen nach zu schließen kam das Gros der Zuseher zu dieser frühen Stunde vor allem aus Nieder- und Oberösterreich, Wien, der Steiermark und Tschechien, aber auch aus Deutschland und Salzburg. Auch Tiroler Kennzeichen waren auf den Parkplätzen zu sehen. Darüber hinaus wurden am Samstag einige Sonderzüge aus Salzburg, Linz, Wien und Graz erwartet. Seitens der Veranstalter wurde dazu aufgerufen, Öffis bei der Anreise zu nutzen. Wenn man mit dem Pkw komme, empfehle sich eine Reservierung eines Parkplatzes über Ö-Ticket. Gesamt stehen rund 18.000 Plätze (2019: 36.000) zur Verfügung, die am Freitag nicht zu hundert Prozent ausgelastet waren.

Das Programm ist weitgehend identisch mit jenem des Freitags, einer der Höhepunkte wird der Überflug in niedriger Höhe zweier strategischer US-Bomber des Typs B-52 Stratofortress sein, die etwa 100 Meter über dem Flugplatz fliegen werden.

Bundespräsident Van der Bellens Besuch am Fliegerhorst Hinterstoisser dürfte ein Mix aus Teilnahme am Volksfest, Wahlkampfauftritt und Visite des Oberbefehlshabers bei der größten Bundesheer-Veranstaltung des Jahres sein. Bei der Airpower sind über 6.000 Kräfte im Einsatz, der Großteil davon Soldaten. Die Airpower endet gegen 17.00 Uhr.

Rund 200 Fluggeräte aus 20 Nationen, davon rund 50 des Bundesheeres liefern am Samstag ein achtstündiges Showprogramm. Ein laut Veranstaltern umfassendes Umweltkonzept soll durch kurze Transportwege, klimafreundliche Anreise und viel Regionalität bei der Verpflegung für ein nachhaltigeres Event als bei vergangenen Gelegenheiten sorgen. Befragte Experten bewerteten die gesetzten Maßnahmen teils positiv, teils aber auch als unzureichend.

