NASA hofft auf reibungslosen "Artemis"-Start

Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den USA zeichnen sich gute Wetterbedingungen für den am Samstag geplanten Start der neuen Mondrakete ab. Es gebe eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit begünstigender meteorologischer Umstände während des zweistündigen Zeitfensters für den Liftoff, teilte die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte mit. Nach bisherigen Planungen sollen die Triebwerke der Schwerlastrakete "Space Launch System" um 20.17 Uhr (MESZ) gezündet werden.