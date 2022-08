Lkw krachte in Grillfest - sechs Tote bei Rotterdam

Bei der Unfallfahrt eines Lastzugs mitten in ein Nachbarschaftsfest bei Rotterdam sind sechs Menschen in den Tod gerissen worden, sieben wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein spanischer Lastwagen war am Samstagabend in der kleinen Ortschaft Nieuw-Beijerland an einer Kreuzung von der auf einem Deich verlaufenden Straße abgekommen und mitten in das weiter unten laufende Grillfest gefahren.