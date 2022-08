Vater stiftete Kind in der Steiermark zu Diebstahl an

Ein Fahrzeugdiebstahl, in den auch ein neunjähriger Bub involviert war, ist am Freitagnachmittag in Stubenberg am See (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) vereitelt worden. Laut Polizei hatte ein 32-jähriger Ungar seinen Sohn beauftragt, einen Rucksack zu stehlen, in dem der Schlüssel war. Der Täter und ein 18-jähriger Komplize wurden ertappt und flüchteten, wurden aber bald darauf festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.