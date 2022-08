Drei Schiffswracks aus Zeit von Ludwig XIV. identifiziert

Vor der Nordwestküste Frankreichs sind drei Schiffswracks aus der Zeit von König Ludwig XIV. identifiziert worden. Wie das französische Kulturministerium am Freitag bekannt gab, handelt es sich bei den Wracks vor der Küste von Saint-Vaast-la-Hougue in der Normandie um Schiffe aus der Flotte des französischen Königs, die im Mai 1692 in der Seeschlacht von La Hougue gegen England und die Niederlande gesunken waren.