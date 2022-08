Steinbockkitze können schon von Anfang an laufen und mit vier Wochen üben sie schon in kleinen Gruppen zu klettern und zu springen, informierte der Alpenzoo. Junge Steinböcke würden sechs Monate von der Mutter gesäugt, danach sind sie selbstständig. "Wir freuen uns sehr, dieses Jahr wieder reichlich Nachwuchs in unserem Steinbock Gehege zu haben. Hier ist es eine besonders große Freude zuzusehen, wie die älteren Geschwister mit dem jüngsten Steinbock gemeinsam die Felsen hochklettern", freute sich Zoodirektor André Stadler.