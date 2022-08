Zwei Monteure bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Zwei Montagearbeiter sind am Donnerstag in Kalsdorf südlich von Graz rund zehn Meter tief abgestürzt und haben dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Männer hatten zusammen auf einer Baustelle eines dreigeschoßigen Mehrparteienhauses eine Glasüberdachung beim Stiegenhaus montiert. Wegen eines Fehlers brach das Glaselement, auf dem die Arbeiter standen. Sie fielen daraufhin in die Tiefe, hieß es seitens der Polizei.