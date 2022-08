Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich war die Familie auf der Richtungsfahrbahn Brünn unterwegs, als der Unfall geschah. Der 46-Jährige am Steuer dürfte wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto prallte ungebremst in das Heck eines in einer Pannenbucht geparkten Sattelzugfahrzeuges.

Alle fünf Pkw-Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Für den 46-jährigen Familienvater, den einjährigen Sohn und die sieben Jahre alte Tochter kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch der Tod feststellen. Die 39-Jährige wurde von einem tschechischen Hubschrauber in ein Klinikum nach Brünn geflogen. Die Vierjährige wurde von "Christophorus 2" in die Klinik Donaustadt transportiert.

Der 43-jährige Lenker des Sattelzuges und sein 13-jähriger Sohn blieben unverletzt. An der Unfallstelle standen neben den beiden Hubschraubern auch zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie fünf Rettungswagen im Einsatz.