Mindestens 16 Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Russland

Mindestens 16 Menschen sind am Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall in der zentralrussischen Region Uljanowsk ums Leben gekommen. Wie ein Behördensprecher mitteilte, war ein Lkw-Zug in einen stehenden Minibus gekracht. Der Bus wurde gegen einen weiteren, davor befindlichen Lkw gedrückt. Drei Überlebende wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.