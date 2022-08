Die täglichen Corona-Infektionen lagen dagegen am Samstag mit 5.475 über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.246). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 406,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gab es in Österreich 71.469 aktive Fälle, um 985 weniger als am Tag zuvor.

Sechzehn Todesfälle sind seit Freitag dazu gekommen, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 9,3. In den vergangenen sieben Tagen wurden 65 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.338 Tote in Österreich gefordert. Das AGES-Dashboard hatte allerdings am Freitagnachmittag bereits 20.556 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 ausgewiesen.

Insgesamt sind in den vergangenen 24 Stunden 54.525 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet worden. Davon waren 47.762 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 11,5 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, als durchschnittlich 7,9 Prozent der PCR-Tests positiv waren.

9.676 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden, davon waren 7.676 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.337.376 Menschen und somit 59,1 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 423.979 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 603,5, gefolgt von Niederösterreich, Kärnten und Salzburg (478,7, 440,2 bzw. 328,7). Weiters folgen das Burgenland (322,2), die Steiermark (311,7), Oberösterreich (306,4), Tirol (252,7) und Vorarlberg (240,8).