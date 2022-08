Aufräumarbeiten in Steiermark und Kärnten im Gang

Nach den heftigen Unwettern, die in Kärnten zwei Mädchen das Leben gekostet haben, waren am Wochenende die Aufräumarbeiten in Kärnten und der ebenfalls stark betroffenen Steiermark im Gange. Wie der Präsident des österreichischen Bundesfeuerwehrverbands, Robert Mayer, am Samstag erklärte, wurden in der Steiermark rund 1.000 Einsätze aufgrund des Unwetters verzeichnet, die 370 Feuerwehren sowie fünf Ortsstellen der Bergrettung beschäftigten.