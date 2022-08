Keine Verletzten bei Tram-Entgleisung in Wien-Simmering

In Wien-Simmering ist Samstagfrüh eine Straßenbahn der Linie 11 entgleist. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine in der Tram, der Fahrer blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Passanten wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrbetrieb war für zweieinhalb Stunden eingeschränkt, die Linien 11 und 71 verkehrten nicht zwischen Enkplatz, Grillgasse und Fickeysstraße. Um 9.00 Uhr war der reguläre Betrieb wieder hergestellt, hieß es seitens der Wiener Linien.