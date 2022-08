Riesiger Brand in US-Küstenstadt

Ein großes Feuer in einem kleinen Hafen an der Ostküste der USA hat Boote, Häuser und Autos zerstört. Das Feuer brach am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Hafenstadt Mattapoisett im US-Staat Massachusetts aus, wie US-Medien berichteten. Die Ursache ist unklar. Offen ist auch, ob Menschen verletzt wurden. Auf Fotos und Videos waren riesige schwarze Rauchwolken und brennende Boote zu sehen.