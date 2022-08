Vorarlberger Gemeinde kurzfristig von Wassernot bedroht

Die Vorarlberger Gemeinde Langen bei Bregenz ist am Montag vor akuter Wassernot gestanden. Aufgrund noch nicht näher bekannter Umstände sei ein plötzlicher Mangel in der Wasserversorgung aufgetreten, informierte am Dienstag das Land. Mit der Wasserversorgung der Nachbargemeinde Eichenberg wurde ein Notverbund eingerichtet, mehrere Feuerwehren aus der Region halfen bei der Befüllung des Trinkwasser-Hochbehälters.