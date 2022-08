Fasziniert betrachteten die Besucher von dort aus die in den Himmel sprühende Lava und das dumpfe Grummeln der brodelnden Masse. Einige Menschen wagten sich auch an die erkaltete Lavakante, die nach Angaben von Besuchern nicht abgesperrt ist. Kinder unter zwölf Jahren dürfen die Gegend um den Ausbruchsort in einem Tal nahe dem Berg Fagradalsfjall allerdings nicht betreten.

Viele vor allem ausländische Urlauber unterschätzen laut RÚV die Wanderung durch das Gebiet, bei der es zum Teil sehr steil bergauf geht und die über Steinblöcke führt. Demnach wurden am Wochenende mehrere Besucher mit Verletzungen im Gesicht und an den Handgelenken oder wegen Erschöpfung behandelt. Außerdem hätten viele Wanderer auf dem Weg zur Lava zu wenig Essen oder Wasser dabei gehabt.