Kurzzeitig Stromausfall im Großraum Innsbruck

Der Großraum der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist am späten Montagvormittag rund eine halbe Stunde lang von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen. Kurzzeitig waren rund 140.000 Haushalte ohne Strom - 100.000 in Innsbruck sowie weitere 40.000 Haushalte in 34 Umlandgemeinden, teilte der landeseigene Netzbetreiber Tinetz mit. Ursache war eine Schutzauslösung im Zuge von Umbauarbeiten beim Umspannwerk Ost in Innsbruck.