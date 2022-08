Um 15.45 Uhr hatte es an sieben Wetterstationen bereits mindestens 37 Grad: Seibersdorf, Wolkersdorf, Bad Deutsch-Altenburg, Pottschach (alle in Niederösterreich), sowie in Mattersburg (Burgenland), Wien Donaufeld und St. Andrä/Lavantal (Kärnten). Bis etwa 17.00 Uhr sollten die Temperaturen noch ein wenig zunehmen.

Zugleich näherte sich von Westen her eine Kaltfront. Laut ZAMG seien vor allem in der Westhälfte Österreichs am Nachmittag und in der Nacht auf Samstag kräftige Gewitter möglich. Auch Unwetter mit Starkregen könnten dabei sein und somit Muren und kleinräumige Überflutungen. Am Samstag sind überall Regenschauer möglich und im Süden Österreichs auch teils kräftige Gewitter, auch hier seien regional Unwetter möglich.