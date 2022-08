Bei einem Brand in einem Nachtclub in Thailand sind am Freitag dreizehn Personen ums Leben gekommen. Etwa 40 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach gegen ein Uhr Früh im "Mountain B"-Club in der Provinz Chonburi südöstlich von der Hauptstadt Bangkok aus. Bei den Opfern dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen allesamt um Thailänder handeln.

In Videos auf sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Besucher versuchen, dem Flammeninferno durch eine einzige geöffnete Tür zu entkommen. Menschen fliehen und schreien, während im Hintergrund das ganze Gebäude in Flammen steht. Der Innenraum des Lokals wurde komplett zerstört, wie nach den Löscharbeiten aufgenommene Fotos zeigen.

Gäste gefangen

Nach Angaben der Zeitung "Khaosod" waren viele Gäste in dem Gebäude gefangen, als der Brand ausbrach, weil der Hinterausgang verschlossen war. Zudem soll das Pub innen mit leicht brennbaren Schaumstoff-Platten zur Schalldämmung verkleidet gewesen sein. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.

Der thailändische Ministerpräsident Prayuth Chan-ocha versicherte den Familien der Opfer, dass sie Hilfe von den Behörden erhalten werden. Zudem rief er Veranstalter dazu auf, angemessene Notausgänge und Sicherheitsmaßnahmen sicherzustellen.