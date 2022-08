Mit Stroh beladener Lkw stand in Niederösterreich in Flammen

Am späten Mittwochabend ist ein mit 27 Strohballen beladener Lkw im niederösterreichischen Mostbach (Gemeinde Raabs an der Thaya) in Brand geraten. Ein Ortsbewohner bemerkte die Flammen und schlug Alarm, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya mit. Knapp 100 Mitglieder von sieben Feuerwehren rückten daraufhin aus und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.