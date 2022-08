36 Passagiere aus Dachstein-Seilbahn geborgen

Nachdem offenbar ein Fahrgast die Notbremse gezogen hatte, mussten am Mittwoch 36 Personen aus zwei Gondeln der Krippenstein-Selbahn in Oberösterreich geborgen werden. Durch den abrupten Stillstand der Bahn war es zu einem Zugseilüberwurf gekommen, teilte die Bergbahn Dachstein Krippenstein via Aussendung mit. Verletzt wurde niemand.