Weniger als 100.000 laborbestätigt aktiv Infizierte

Am Tag zwei nach dem Ende der Quarantäne-Pflicht für Corona-Positive ist die Zahl der laborbestätigten aktiv Infizierten erstmals seit Ende Juni wieder unter 100.000 gesunken. Exakt 96.555 Menschen galten am Dienstag nach einem PCR-Test als aktive Fälle. Bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab es einen leichten Rückgang. Die Ministerien meldeten jedoch 22 Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden. Seit Montag wurden 6.638 Neuinfektionen registriert.