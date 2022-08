27-Jähriger erlitt in Wien lebensgefährliche Stichwunde

In Wien-Landstraße ist in der Nacht auf Sonntag ein 27 Jahre alter Mann niedergestochen worden. Ein Zeuge hörte gegen 2.30 Uhr in der Barthgasse Schreie des Opfers. Der 27-jährige kam blutend auf den Passanten zu, dieser verständigte die Einsatzkräfte. Der 27-Jährige wies eine lebensgefährlichen Stichwunde oberhalb der Brust auf, er befindet sich nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Montag.