17-jähriger Pkw-Lenker stürzte mit seinem Wagen in den Inn

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Freitagabend in Fließ (Bez. Landeck) mit seinem Wagen in den Inn abgestürzt. Das Auto ging sofort unter, doch konnte sich der Bursche aus dem Fahrzeug befreien, unter einer Brücke durchschwimmen und sich ans Ufer retten. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Zams gebracht. Weil ein Alkomattest positiv ausfiel, wurde dem jungen Mann umgehend der Führerschein abgenommen, informierte die Polizei.