22-Jährige bei Pkw-Frontalunfall getötet

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in Haiming (Bez. Imst) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw getötet worden. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, informierte die Polizei.