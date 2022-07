Hunderte Menschen wegen Waldbrandes in Deutschland evakuiert

Angefacht von heftigen Sturmböen hat sich im deutschen Bundesland Brandenburg ein Acker- und Waldbrand am Montag massiv ausgebreitet. Die Behörden gaben die betroffene Fläche am Abend mit 300 bis 800 Hektar an, noch am Nachmittag waren es zehn Hektar gewesen. Erste Bewohner von umliegenden Orten hätten ihre Wohnungen verlassen müssen. Betroffen waren rund 600 Menschen.