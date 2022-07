Frankreich: Pensionist soll Mann am FKK-Strand getötet haben

In Frankreich ist ein 75-jähriger Pensionist unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Mann am FKK-Strand erschossen zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde das 46-jährige Opfer am Samstag an einem See in Miribel, einem Vorort von Lyon, getötet.