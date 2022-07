Schüsse und "mehrere Opfer" in kanadischer Stadt Langley

Bei Schüssen in der westkanadischen Stadt Langley hat es nach Polizeiangaben "mehrere Opfer" gegeben. Die Schüsse seien am frühen Montagmorgen an mehreren Orten in der Stadt mit rund 25.000 Einwohnern nahe der Metropole Vancouver gefallen, teilte die zuständige Polizei mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden - der Mann habe nach ersten Informationen wohl alleine gehandelt.