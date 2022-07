Drei Tote nach Schüssen in westkanadischer Stadt Langley

Im westkanadischen Langley sind mindestens drei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen, darunter auch der mutmaßliche Täter. Er dürfte am Montag in der Früh (Ortszeit) an verschiedenen Orten auf mindestens vier Menschen geschossen haben, teilte die Polizei mit. Zwei seien tot, zwei schwer verletzt. Der Verdächtige sei später gestellt und nach einer Auseinandersetzung von der Polizei erschossen worden. Die Stadt mit 25.000 Einwohnern liegt nahe der Metropole Vancouver.