Mutter in Wien niedergestochen, Einbrecher vor Geschworenen

Ein Prozess um eine Home Invasion in Wien-Donaustadt, die für eine 42-jährige Frau beinahe tödlich geendet hätte, ist am Donnerstag Gegenstand einer Verhandlung am Landesgericht. Die Frau sah sich am 15. Februar 2022 in ihrem Haus mitten in der Nacht einem Einbrecher gegenüber. Um ihren kleinen Sohn zu beschützen, stellte sie sich ihm in den Weg - worauf ihr der Mann mit einem Messer mindestens 15 Mal in Brust und Bauch stach und sie lebensgefährlich verletzte.